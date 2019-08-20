وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة

توفيت حاجة فلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

واعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب عن وفاة الحاجة جابرية احمد عسكر حسن 56 عاما من قرية برقا.

وأوضح وكيل الوزارة ان الحاجة كانت تعاني من امراض سابقة ومن وضع صحي صعب توجب ادخالها الى العناية المكثفة بمستشفى الملك عبد العزيز من لحظة وصولها الى مكة المكرمة، حيث بقيت بالعناية المكثفة حتى لحظة الاعلان عن وفاتها، مبيناً ان طواقم العمل ببعثة الحج الفلسطينية في مكة المكرمة كانت على تواصل دائم مع اسرة المرحومة وادارة مستشفى الملك عبد العزيز والجهات السعودية ذات العلاقة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها.

كما، بين ابو الرب ان طواقم بعثة الحج الفلسطينية ستقوم بإتمام اجراءات الدفن في مكة المكرمة.