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الاحتلال يشدد اجراءته العسكرية في شارع القدس- الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:04 - 20 اغسطس 2019
حاجز اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة حاجز اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
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عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من اجراءاتها العسكرية في الشارع الالتفافي رقم 60 الذي يصل بين القدس والخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت مزيداً من نقاط المراقبة في الشارع الالتفافي رقم 60.

واوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال أقامت ابراجا عسكرية في هذا الشارع بالقرب من المدخل المؤدي الى مستوطنة دانييل المقامة على اراضي المواطنين غرب بيت.

وذكر شهود العيان أن جيش الاحتلال اقام حاجزا عسكريا عن مدخل النشاش الى الجنوب من بلدة الخضر المجاورة وقام الجنود خلال ذلك بتوقيف السيارات الفلسطينية وتفتيشها والتدقيق ببطاقات ركابها.

 

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