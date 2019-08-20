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تردد قناة حواس Hawas 2019 الجديد تحديث أغسطس على قمر النايلسات

  • فلسطين اليوم
  • 17:07 - 20 اغسطس 2019
تردد قناة حواس Hawas 2019 الجديد تحديث أغسطس على قمر النايلسات تردد قناة حواس Hawas 2019 الجديد تحديث أغسطس على قمر النايلسات
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تبث قناة حواس الفضائية HAWAS TV برامجها على القمر النايل سات في الموقع المداري 7 غرب بالإضافة الى القمر الصناعي عرب سات بدر 4 في الموقع المداري 26 شرق.

وتعمل قناة حواس برامجها منذ عام 2005 من مدينة دبي بدولة الإمارات حيث تعرض مجموعة من أقوي المسلسلات المصرية والدراما السورية بالإضافة الى البرامج المتنوعة التى تنال إعجاب المشاهدين في الوطن العربي.

تهتم قناة حواس بتقديم العديد من المسلسلات التي تحاكي مختلف اللغات المصرية والخليجية والعربية والسورية واللبنانية، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الاجتماعية، تميزت بالتنوع القادر على جذب المشاهد العربي في الشرق الأوسط طبقا للتقاليد والعادات العربية.

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 11983 (V) 27500 – 3/4 SD
عرب سات 12111 (H) 27500 – 5/6 HD

يتم عرض القناة على النايل سات 7 غرب، والمتابعة الشاملة العامة للمحتوى التقني الهام الذي تقوم به القناة، فهي تعرض العديد من المسلسلات الفنية والبرامج الهادفة، ونقوم باستعراضها في السطور المقبلة، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة.

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