تردد قناة مرح الجديد 2019 على نايل سات

قناة مرح السورية وهي قناة للأطفال، تعمل على تنمية الذكاء للأطفال وزرع القيم في نفوس الأطفال مثل الصدق والأمانة والأخلاق الحميدة من خلال بث البرامج والأفلام التعليمية ذات المحتوى الغني والهادف.

وتعمل قناة مرح السورية عمل الأسرة من خلال التربية على المبادى الصحيح وذلك بعرض مسلسلات وأفلام تجمع بين المتعة والفائدة وتعلم الأطفال القيم والمبادئ السليمة .

تعد قناة مرح السورية قناة مجانية غير مشفرة تعرض برامجها على مدار 24 ساعة يوميًا دون انقطاع ودون أي تشويش، وهذا ما يميزها عن باقي القنوات الأخرى.

وتبث قناة مرح السورية برامجها من دمشق العاصمة السورية، بالإضافة إلى بث برامج تثقيفية وتعليمية للأطفال إلى جانب تقديم برامج المرح والتسلية وتعمل على جذب المشاهد من خلال انتقاء المحتوى الهادف والجذاب للأطفال لتنمية مداركهم.