تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات 2019

تعد قناة النيل الأزرق الجديد من أفضل القنوات الإخبارية التي تتواجد على الساحة في الآونة الأخيرة، وهي من أبرز القنوات التي تنقل آخر المستجدات بالسودان.

يذكر أن قناة النيل الأرزق تم إطلاقها لأول مرة على قمر النايل سات عام 2006، ومن هذا الحين وهي تعكس الحياة السودانية في كافة الجوانب الحياتية، فهي تجسد كل ما يهتم به الشعب السوداني، وهذه القناة مجانية، لا تحتاج إلى اشتراك شهري من أجل ضبطها، بل يمكن ضبط ترددها بكل سهولة.

وتقدم القناة بعض الفقرات المتنوعة جنباً إلى جنب مع الفقرات الإخبارية، وهي الفقرات الدرامية التي تهم الشعوب العربية، وأيضاً البرامج الدينية والترفيهية الحوارية.

يشار إلى أن هذه القناة تتواجد على قمر النايل سات وقمر عرب سات وسهيل سات، وتقدم باقة من البرامج المميزة، وهي برنامج صحة وعافية، دروب محبة حلل البريق، سهرات، مطبخ على النيل، لمسة ولمسة.