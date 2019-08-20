حقيقة تحديث البيانات في اسطنبول 2019

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة حول ضرورة تحديث بيانات بطاقة “الحماية المؤقتة” المعروفة محلياً بـ”الكملك”، في مدينة إسطنبول، وسط الحديث عن قرارات جديدة تخص اللاجئين السوريين في تركيا،

وجاءت التساؤلات بأنه يجب على الحاصلين على البطاقة تحديث بياناتهم في “إدارة الهجرة” المعروفة كذلك باسم “شعبة الأجانب”، في حال كان إجراء آخر تحديث قبل العام 2019، ما تسبّب بحدوث ازدحام كبير في مبنى “دائرة الهجرة” دون التثبت من صحة المعلومة.

ونفى موظفين في “دائرة الهجرة” المعلومة التي يتناقلها البعض بالقول أنها “غير صحيحة”، وأن من قام بتحديث البيانات في العام 2018 (الختم الحراري)، فلا يحتاج القيام بتحديث جديد، إلا في حال وجود تغيير بالسكن أو البيانات الشخصية، أما الذين قاموا بالتحديث في العام 2017 وما قبل، فيتوجب عليهم إجراء التحديث اللازم.

ويشار إلى أن القيام بعملية تحديث البيانات للسوريين في تركيا يستوجب إبراز وثيقة شخصية صادرة من سوريا (هوية شخصية، جواز سفر، إخراج قيد، بيان عائلي)، إضافة إلى وجود إثباتات الزواج وبيانات الأطفال، بالنسبة للمتزوجين.

وبلغ عدد السوريين المسجلين الموجودين في تركيا 3 ملايين و597 ألف شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الذين يعيشون في إسطنبول وحدها 559 ألف شخص، وأعلن وزير الداخلية التركي منذ أيام توقف تسجيل السوريين الجدد في مدينة إسطنبول، إلا للحالات الاستثنائية.