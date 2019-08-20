رابط تجنيس السوريين في تركيا 2019

يلجأ الكثيرين من اللاجئين السوريين إلى معرفة حالة ملفاتهم التي تم رفعها لإدارة الهجرة، وذلك لقبولهم وإمكانية حصولهم على الجنسية التركية، إليك طريقة الاستعلام عن حالة الملف و الطلب الخاص بكل مرشح للحصول على الجنسية

وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي من هـــــــــــــــنا، ويجب ملء الحقول المطلوبة وهي:

Başvuru Makamı: أي المكان الذي تم منه تقديم طلب الحصول على الجنسية، ويوجد خيارات يمكن انتقاء أحدها.

Başvuru Yılı: أي سنة تقديم الطلب.

Kimlik No: رقم بطاقة الكيمليك.

Doğum Tarihi: تاريخ الميلاد.

ثم يجب النقر على خيار I am not Roobot حتى تظهر إشار الصح باللون الأخضر، ومن ثم يتم النقر على Sorgula للحصول على المعلومات حول سير الطلب الخاص بالمتقدم.

وأسهل طريقة كي تصبح مواطنًا تركيًا هي الاستثمار العقاري بما لا يقل عن 250,000 دولار في أي مكان في تركيا. والشرط الوحيد هو عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات على الأقل.