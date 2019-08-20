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رابط العنوان الوطني برقم الهوية 1440

  • فلسطين اليوم
  • 16:48 - 20 اغسطس 2019
رابط العنوان الوطني برقم الهوية 1440 رابط العنوان الوطني برقم الهوية 1440
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العنوان الوطني السعودي 1440، هو وسيلة يمكنك من خلالها أن تتأكد من كونك على خريطة البريد الوطني، ويمكنك أن تقوم بالاشتراك في العنوان الوطني عبر أي مكتب بريد أو الموقع الرسمي الخاص بالعنوان الوطني.

وذلك من خلال استخدام رقم الهوية الخاص بك والهاتف الجوال الشخصي، وسوف نقوم بتقديم لكم الطريقة التي يمكنك الاستعلام بها عن العنوان الوطني،

بإمكان جميع الأفراد وكذلك الشركات المسجلة في موقع البريد السعودي الاستعلام عن العنوان الوطني السعودي بكل سهولة عن طريق رقم الهوية، حيث يعتبر عنوان الشركة أو الفرد مهم في بعض الأحيان وذلك لكي يستطيع استلام كافة الجوابات والرسائل المرسلة من جميع الجهات التابعة للعمل بكل سهولة.

وللتحقق من صندوق البريد السعود، عليك الدخول علي الموقع الرسمي للبريد السعودي من هـــــــــــــــنا، ثم يقوم بإضافة بياناته من اجل التأكد من العنوان الوطني حيث يمكن للأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية.

 

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