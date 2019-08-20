الأردن يعقب على مواصلة الاحتلال اعتقال أحد مواطنيه

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، متابعة الاردن واقعة اعتقال أحد مواطنيه لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القضاة، إن "الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية موضوع اعتقال احد المواطنين الأردنيين في إسرائيل"، مضفياً "تبين أن المواطن قيد التحقيق لدى السلطات الاسرائيلية، وستواصل الوزارة متابعة هذا الموضوع والحصول على كافة التفاصيل والحيثيات، كما ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب على الحادثة.