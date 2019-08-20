مقاولون يثورون على قرارات الحكومة في رام الله

يواصل المقاولون في محافظات قطاع غزة، مقاطعة شراء وتسليم العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية، إلى حين الاستجابة لمطالب المقاولين العادلة، فيما يتعلق باحتجاز أموال المقاولين لدى وزارة المالية برام الله في ملف الارجاع الضريبي.

وأكدت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في قطاع غزة، تمسكها بقرار استمرار المقاطعة الشاملة، مع ترحيبها بكل الجهود المبذولة من كافة الأطراف التي تتحرك لإنقاذ قطاع الانشاءات من الانهيار التام، جراء باحتجاز أموال المقاولين لدى وزارة المالية برام الله في ملف الارجاع الضريبي.

وأوضحت الهيئة العامة أنها "ترفض التعاطي مع القرار الصادم بختم الفواتير لدى وزارة المالية برام الله الذي يكرس الانقسام، ويضيق مساحة الأمل في تحقيق المصالحة، ويؤدي الى ازدواجية الضرائب على كاهل المقاولين وشركائهم في القطاع الخاص.

وشدد الاتحاد على "أن هذه القضايا العادلة التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات والقوى الوطنية، ضرورية للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني قبل الانهيار الكامل.