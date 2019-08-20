فوضى وارتباك في جامعة الأزهر

حالةٌ من الفوضى والارتباك سادت المقر الرئيس لجامعة الازهر بغزة، في أعقاب اغلاق ابواب الجامعة احتجاجا على تمديد الفترة الرئاسية للدكتور عبد الخالق الفرا لثلاث سنوات إضافية.

وقرر مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في مدينة غزة، إغلاق أبواب الجامعة اليوم الثلاثاء احتجاجا على تمديد الفترة الرئاسية للدكتور عبد الخالق الفرا لثلاث سنوات إضافية.

ودعت النقابة في بيان صحفي، إلى تواجد جميع العاملين بالجامعة خارج بوابة الجامعة الرئيسي (المبنى الشرقي) للاعتصام.

وكان رئيس مجلس الأمناء ابراهيم أبراش تقدم باستقالته الاسبوع الماضي على ذات الخلفية.

من جهتها، أكدت إدارة جامعة الازهر إن ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير، ويعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبناءهم.

ودعت إدارة الجامعة نقابة العاملين مراجعة الأنظمة والقوانين لتتعرف على اختصاصاتها.

واهابت إدارة الجامعة بجميع العاملين كل في موقعه ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري.