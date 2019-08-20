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الصين تعلق على التجربة الأمريكية لصاروخ عابر للقارات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:47 - 20 اغسطس 2019
صاروخ أمريكي عابر للقارات صاروخ أمريكي عابر للقارات
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أطلقتها الولايات المتحدة الامريكية قبالة سواحل كاليفورنيا ستؤدي إلى بدء سباق تسلح جديد في العالم.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية أجرت تجربة صاروخية على صاروخ عابر للقارات متوسط المدى.

وقال شوانغ اليوم الثلاثاء: "هذا الإجراء من الولايات المتحدة سيطلق جولة جديدة من السباق إلى التسلح، الأمر الذي يؤدي إلى تصعيد المواجهة العسكرية".

وأضاف: "التصعيد العسكري الأمريكي الجديد من شأنه أن يؤثر على الوضع الأمني الدولي والإقليمي".

 

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