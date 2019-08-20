بنك فلسطين يقدم رعاية لمخيم العمل التطوعي الأول في عصيرة الشمالية

اختتم بنك فلسطين رعايته لفعاليات مخيم العمل التطوعي الأول في عصيرة الشمالية بالضفة المحتلة.

وحضر اختتام الفعاليات، نائب محافظ محافظة نابلس السيدة عنان الأتيرة، ومدير عام مديرية الحكم المحلي السيد خالد اشتيه، ومنسق لجنة العمل التطوعي السيد باسم حدايده وممثلاً عن البنك السيد خالد الشافعي مدير مكتب عصيرة الشمالية، ورئيس بلدية عصيرة السيد حازم ياسين، وبمشاركة من عدد من شخصيات المجتمع المحلي وممثلين عن البلدة.

واستمرت فعاليات المخيم لمدة ثلاث أيام، حيث شملت أعمالاً لتعزير روح المشاركة والحفاظ على البيئة من خلال أعمال تنظيف الشوارع وساحات المساجد وغيرها. كما تخللت فعاليات المخيم على العديد من المحاضرات التوعوية من الدفاع المدني والشرطة وفقرات ثقافية وفرق دبكة وغيرها.

وتأتي رعاية البنك لهذا المخيم، استمراراً لجهوده في إحداث أثر ايجابي على مجتمعنا، وانسجاماً مع رؤيته بتعزيز المشاركة الشبابية في مختلف الفعاليات الرياضية والاجتماعية، فضلاً عن تشجيع الشباب على المنافسة للوصول الى هدفهم وفق قواعد الأخوة والروح الرياضية. وفي نهاية الفعالية تم تسليم شهادات تقديرية على المتطوعين.