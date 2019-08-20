موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2019

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحة أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الثلث الأخير من الشهر الجاري.

وكانت الوزارة صرفت مخصصات الشؤون آخر مرة يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، وهي الدفعة الأخيرة من متأخرات عام 2018.

وجاء الصرف بعد تأخر دام نحو ستة أشهر عن آخر دفعة العام الماضي، وكان من المفترض أن تتلقاها الأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.