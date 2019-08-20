رابط نظام نور برقم الهوية فقط فى السعودية 1440

أعلن نظام نور بالمملكة العربية السعودية عن بدء تلقي طلبات التسجيل في الروضات الحكومية بالمملكة العربية السعودية للعام الجديد 1441هـ، الذي أصبح من أهم البرامج التعليمية التي أطلقتها المملكة، وشهد اقبالاً كبيراً من قِبل المواطنين.

ويوفر نظام نور الكثير من الخدمات الالكترونية لكلاً من الطلاب، أولياء الأمور، ومدراء المدارس، حيث أن يُغطي كافة المدارس الموجودة بالسعودية، ويعمل برنامج نور على أنظمة التشغيل الحديثة منها “ويندوز 7، ويندوز فيستا،ويندوز إكس بي”، ويتيح التعامل معه بكل سهولة.

ويسعى البرنامج إلى توفير هدف تربوي للطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى توفير نظام SMS الذي يعمل على برمجة النظام الخاص بإدارة المدارس مما يعمل على سهولة التواصل بين أولياء الأمور والطلاب.

ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق بالروضات في كافة مناطق المملكة بالعام الدراسي الجديد 1441هـ / 2020م، بداية من اليوم الأحد الموافق 18- 8- 2019، بالإضافة إلى تلقي طلبات انتساب طلاب الصف الأول الابتدائي وفقاً للأعمار التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

للتسجيل الأبناء في الروضات عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول برقم الهوية الخاصة به .

. الدخول على صفحة “ولي امر” واختيار “تسجيل طفل في رياض الاطفال”.

ادخال كافة البيانات التي يتطلبها الموقع لاتمام عملية التسجيل.

يتم قبول الطفل بعد تفحص الطلب من قبل القائمين على النظام.

هناك عدد من الأوراق والمستندات التي حددتها وزارة التربية السعودية عند الرغبة في الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من بينها: ملف بلاستيك، وصورة شخصية للطفل/الطفلة، وصورة من بطاقة العائلة والاصل للاطلاع عليه، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة الميلاد الخاصة بالطفل.