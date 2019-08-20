أسعار الدواجن في الاسكندرية اليوم الثلاثاء 20/8/2019

تختلف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-8-2019 بشكل شبه يومي، حيث تتأثر بصفة دورية بناء على مجموعة من العوامل والأسباب، وتعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري.

ويحرص الكثيرون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولاً بأول، والمناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية.

ترتفع أسعار الدواجن اليوم مرة أسبوعياً على الأقل، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 20 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 35.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 6.5 إلى 9.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 2.2 إلى 2.5 جنيه.

ونقدم لكم من خلال هذه الجداول أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات.