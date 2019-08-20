موعد مباراة الزمالك القادمه بتوقيت مصر

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك ضد ديكيداها، خلال الأيام القادمة، والتي تقام ضمن مباراة الإياب من الدوري التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا.

وجمعت مباراة الذهاب كلاً من الفريقين على ملعب بتروسبورت قد انتهت بفوز الزمالك على نظيره ديكيداها بسباعية نظيفة، تمنحه الأفضلية للتأهل إلى الأدوارا التالية من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة بين الزمالك وديكيداها يوم السبت 24-8-2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، تذاع المباراة بين الزمالك وديكيداها على قناة “أون سبورت” في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق في مباراة الإياب من الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، للتأهل إلى الأدوار التالية من البطولة، بعد خسارة الأبيض من الأهلي في مباراة القمة التي جمعت كلاً من الفريقين على ملعب برج العرب، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، تمنحه التتويج بالدوري المصري.

بينما يسعى ديكيداها للفوز بهذه المباراة لمعادلة النتيجة القاسية التي تلقاها في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب والتي انتهت بنتيجة 7-0 للزمالك، وهذا ما يصعب الأمر على النادي الصومالي.

جدير بالذكر أن الزمالك قد أنهى موسمه الماضي بتواجده في المركز الثاني من الدوري المصري خلفاً للأهلي برصيد 72 نقطة، وذالك بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، فيما توّج نادي ديكيداها بالدوري الصومالي لـ3 مواسم متتالية، ليتربع على عرش الأندية الصومالية منذ عودة المنافسة بالدوري مرة أخرى.