تردد قناة ميوزك الرماس الجديد 2019

تتميز قناة ميوزك الرماس 2019 بمتابعة الحصريات من الأغاني والكليبات لألمع المطربين والملحنين التي يشتهر بعرضها music al remas tv بجانب برامجيته الموسيقية المتميزة التي يسعى من خلالها لأكتشاف أفضل المواهب الغنائية في دول الخليج والعالم العربي.

وحازت القناة على إعجاب الكثير من المستمعين والمشاهدين لعرضها برامج جديدة وفريدة من نوعها مما يميز القناة عن غيرها الذين يعرضون نفس المحتوى الذي جعلها تكسب المنافسة بجدارة.

وتهتم قناة الرماس ميوزك بإلقاء الضوء على المغنيين الجدد والأصوات الشبابية المغمورة وتسنح الفرصة لهم لعرض مهارتهم ومساعدتهم في الوصول للجماهير وتتبنى رسالة فنية هامة يتلخص فحواها في أبراز التراث الموسيقي العراقي والعربي وبث مجموعة من أغاني الزمن الجميل بالإضافة للعديد من الأعمال الغنائية الجديدة التي تلاقي قبول وأستحسان قطاع كبير من الشباب.

وأصبحت قناة ميوزك الرماس من أهم القنوات الغنائية العربية، ويتضاعف أعداد المهتمين بالتعرف على تردد القناة .