نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي بالعراق 2019

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2019 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، موضحة أن نسبة النجاح لم تتجاوز 40%.

وستعرض إليكم نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول 2019، وذلك لجميع التخصصات والشعب “المهني والعلمي والأدبي والأحيائي والتطبيقي”. رابط الفحص من هــــــــــــــتنا.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل والتقديم في الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي، حيث سيستمر التسجيل لمدة 15 يوماً، مشيرة إلى أنه مسموح للطالب تقديم الاعتراض على مادتين فقط من المواد الدراسية المقررة على الطلاب.

يشار إلى نتائج الاعتراضات على نتيجة الصف السادس الإعدادي ستظهر في جميع المحافظات العراقية في وقت واحد، ويتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية العراقية فور إعلانها مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة.