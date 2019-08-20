تردد قناة أبوظبي الرياضية hd 2 المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد السعودية والعهد لبنان

قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات التي تبث محتواها للجمهور بشكل مجاني وبدون رسوم، وتتعدد البطولات التي تبثها مجموعة القنوات تأتي في مقدمتها البطولة العربية للأندية والتي تخطف أنظار كثيرين من المتابعين في أرجاء الوطن العربي بأجمعه.

وتنقل أبوظبي الرياضية الدوري الإماراتي وكأس أمير الدولة وجميع المباريات الخاصة بكأس الخليج 23 مباشرة، بالإضافة إلى بث تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الماضية بروسيا 2018.

يشار إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية أثبتت نفسها واسمها وسط القنوات الرياضية في الوطن العربي بل وعلي مستوي العالم، وأصبحت محل اهتمام العديد من محبي كرة القدم الخليجية والعربية والعالمية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القناة القمرالصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معامل الترميز أبوظبي الرياضية نايل سات 12467 عمودي ¾ 27500 HD1 أبوظبي الرياضية نايل سات 12467 عمودي ¾ 27500 HD2 أبوظبي الرياضية نايل سات 12226 عمودي ¾ 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 HD المجانية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على كل الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القطبية النايل سات 12467 27500 2/3 (h) النايل سات 12226 27500 3/4 (h) عرب سات 11804 27500 3/4 (h) هوت بيرد 11747 27500 3/4 (h) ياه سات 11938 27500 5/6 (h)

وستبث قناة أبوظبي الرياضية مباراة الاتحاد والعهد في كأس محمد السادس، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فيما سيكون معلق المباراة المعلق الإماراتي عامر عبد الله