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موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني والقنوات الناقلة

  • فلسطين اليوم
  • 11:58 - 20 اغسطس 2019
موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني والقنوات الناقلة موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني والقنوات الناقلة
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من المقرر أن يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره العهد اللبناني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "كأس العرب".

وأقيمت عدة مباريات في هذه البطولة، حيث التقى الزوراء العراقي وهورسيد الصومالي وفاز الفريق العراقي بنتيجة 2-0، أما اتحاد طنجة المغربي خسر من الرفاع البحريني بنتيجة 2-0، كما فاز النادي البنزرتي التونسي على أساس تيليكوم الجيبوتي بنتيجة 3-0، كما فاز فريق شبيبة الساورة بنتيجة 5-0 على فومبوني كلوب من جرز القمر.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ومن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعهد في كأس محمد السادس، قناة أبو ظبي الرياضية HD 2، فيما سيكون معلق المباراة المعلق الإماراتي عامر عبد الله.

 

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