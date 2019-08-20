موعد مباراة الوصل والهلال السوداني فى كأس محمد السادس 2019

يستضيف فريق الوصل الإماراتي فريق الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، على ملعب زعبيل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب “البطولة العربية”.

وودع فريق الوصل الإماراتي البطولة العربية العالم الماضي على يد فريق الأهلي السعودي، بعدما صعد الوصل الإماراتي على يد الأهلي المصري. وتوج باقي البطولة العربية فى النسخة السابقة النجم الساحلي التونسي بعد تغلبه على الهلال السعودى بهدفين لهدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد

ويأمل نادي الوصل الإماراتي في لقاءه الأول ضد نادي الهلال السوداني، أن ينتصر ويحقق الفوز بدون دخول مرماه أي هدف، وذلك من أجل أخذ المبادرة في المواجهة.

لمباراة الهلال السوداني – الوصل اليوم الثلاثاء 20 / أغسطس / 2019 الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة أبو ظبي الرياضة 1 الملعب زعبيل بنادي الوصل

من المرتقب أن تنقل مباراة الهلال السوداني والوصل، فضائياً عبر قنوات أبو ظبي الرياضة 1، وذلك لأن هذه القنوات، هي المالك الوحيد لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القنوات المشفرة عن طريق الإشتراك من القناة أو عن طريق أقرب موزع لديك.



