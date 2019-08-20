موعد مباراة أبويل نيقوسيا وأياكس أمستردام اليوم والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، مباريات قوية ضمن الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتقابل أبويل نيقوسيا القبرصي مع أياكس أمستردام الهولندي بطل الدوري الهولندي والذي أٌقصي من دور نصف نهائي: تشامبيونز ليج: الموسم الماضي.

وتقام المباراة على ملعب نيو جي أس بي ستاديوم بقبرص في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت جرينتش و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة أبويل نيقوسيا القبرصي وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا على قناة beIN SPORTS HD 1.

كما يقابل لاسك لينز النمساوي فريق كلوب بروج البلجيكي، أما فريق كلوج الروماني فسيقابل سلافيا براج التشيكي.وتقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت جرينتش و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع لاسك لينز النمساوي وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا على قناة beIN SPORTS HD 3.

وبشأن موعد مباراة كلوج وسلافيا براج بدوري أبطال أوروبا، ستقام في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت جرينتش و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب الدكتور كونستانتين رادوليسكو، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2.