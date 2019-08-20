الأشغال والإسكان تجري بحثاً ميدانياً لـ 13ألف حالة من الأسر الفقيرة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن طواقم وفرق البحث الميداني تمكنت من البحث عن 13 ألف حالة من الأسر الفقيرة من أصل 39 ألف متقدم ، وتم توثيق بياناتهم عبر منظومة الكترونية ضمن استمارات البحث الاجتماعي وتجهيزها لمشاريع الإسكان أو الترميم التي تعمل بها الوزارة.

وقد أكد م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة أطلقت 27 فرقة ميدانية على مستوى محافظات قطاع غزة، لدراسة الحالات الفقيرة المحتاجة للسكن، كما تمكنت الفرق من بحث 13 ألف حالة فقيرة من الأسر المدرجة أسماؤهم ضمن استمارة البحث الاجتماعي.

وأوضح سرحان، أن طواقم الوزارة مستمرة في إجراء البحث الميداني لباقي الحالات، وتسجيلها ضمن قواعد البيانات المتاحة لديها.

ونوه سرحان، إلى أن هنالك مشروع مع مؤسسة التعاون بتمويل البنك الإسلامي لترميم مساكن لعدد 43حالة مستفيدة، فيما يجرى التباحث مع مؤسسة "UONPS" لاستهداف ما يزيد عن 1000 حالة تحتاج إلى ترميم وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

ويضيف، أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو تحديد الاحتياجات الفعلية للمتقدمين بطلبات الترميم والبناء والوحدات السكنية الجديدة، فيما تتواصل الوزارة مع مختلف الجهات لتمويل مشاريع تستهدف ترميم المنازل وبناء وحدات سكنية جديدة.