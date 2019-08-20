العالول يهاجم "اسرائيل".. انتم من خنق القطاع والإنفراجة لن تكون بالهجرة

هاجم محمود العالول نائب رئس حركة فتح ، الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم الثلاثاء ، التصريحات المتكررة من قبل عدد من قادة الاحتلال بتشجيع الهجرة من قطاع غزة ، وقال "الذي يبحث عن تغيير الأوضاع في قطاع غزة فليرفع الحصار وليسمح بالحركة وليفتح الحدود.

أوضح خلال تصريحات اذاعية "إسرائيل" تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقاً لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم تفتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه شعبنا رفضاً قاطعاً".

وكانت صحيفة يديعوت اوردت خبراً ذكرت فيه عن طرح فكرة لفتح أحد مطارات بالنقب لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة والهجرة إلى الخارج.

وبين العالول، الجديد في هذه المحاولات فتح آفاق الهجرة لأبناء قطاع غزة، مشيراً إلى أنه مشروع قديم ويحاول أن ينال من التجمعات الفلسطينية في بعض الدول منها في لبنان من أجل دفعها للهجرة إلى أماكن أخرى.

وأضاف العالول: "هذا المشروع تحاول اسرائيل توسيعه ليشمل قطاع غزة في محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، وهذه المسألة لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق".

وبين العالول: "إسرائيل" تستخدم سياسة العصا والجزرة، بمعني التعامل مع الفلسطينيين إما بالضغوط أو بالاغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات".