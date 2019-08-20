على خلفية خلافات غزة ورام الله..الديك:لم يحدد بعد موعد صرف شيكات الشؤون

أكد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لم تحدد بعد، على خلفية الخلافات بين غزة ورام الله.

وأوضح الديك في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التقييم مازال مستمراً حول صرف شيكات الشؤون، متهماً حركة حماس وأمنها يستمران في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة برام الله، حيث أن ذلك يؤثر على عمل الوزارة بغزة وفقاً له.

وأضاف الديك، أن موضوع صرف الشيكات مرتبط بالتطورات على الأرض، لافتاً إلى أن سبب الأزمة هو حظر عمل اللجنة في قطاع غزة من قبل حركة حماس.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أصدرت بياناً على لسان الديك، قال فيه إن حركة حماس وأمنها يستمران في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة برام الله.

وأضاف، أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية. وحمّل وكيل الوزارة حركة حماس كامل المسؤولية عما قد يؤول اليه الوضع في حال استمرت الحركة في حظر عمل اللجنة.