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غينتس يرد على تهديدات الفصائل في غزة بالتصعيد

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:22 - 20 اغسطس 2019
بيبي غينتس بيبي غينتس
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قال رئيس حزب كحول الجنرال بيني غينتس ان تهديد الفصائل الفلسطينية بالتصعيد جراء مماطلة الاحتلال في تطبيق بنود التهدئة  يمثل ابتزاز حقيقي على "اسرائيل" وقوة الردع "الاسرائيلية" لم تتأكل فقط بل سُحقت".

وتابع غينتس وفقا لموقع المستوطنين7 " في حال  فوزت بالانتخابات سأضع  شروطي على حماس ولن اكون مزود الدولار لحركة حماس".

وقد كشف مصدر في حركة «حماس»، لـصحيفة «الأخبار» اللبنانية، أمس، إن «الفصائل حمّلت الوسطاء تهديداً مباشراً، وهو أنه في حال عدم التزام العدو بتنفيذ التفاهمات، وإدخال الأموال القطرية، إضافة إلى زيادة كمية الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الجاري، فإنها ستذهب إلى تصعيد ميداني، وهو ما لا يرغب فيه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قبل الانتخابات».

 

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