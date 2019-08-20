ديمبلي يزيد من أعباء برشلونة

انضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لقائمة المصابين في نادي برشلونة الاسباني، ليزيد من أعباء النادي الكتالوني.

وتضم قائمة المصابين من خط الهجوم كذلك نجمي الفريق ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

أعلن نادي برشلونة تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة مساء الاثنين، وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة بيانًا، جاء كالتالي: "خضع عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول للفحوصات، وتم التأكد من إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر"، وأضاف البيان: "الوقت التقريبي لغيابه عن الفريق هو 5 أسابيع".

ويعيش برشلونة حالة صعبة مؤخرًا بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الخط الهجومي، والبداية كانت بالأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم لويس سواريز، وحاليًا ديمبلي.

وتلقى "البلوجرانا" الهزيمة بالمباراة الافتتاحية في "الليجا" أمام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وسيواجه الجولة المقبلة فريق ريال بيتيس، وعينه على تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.