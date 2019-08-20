صرف رواتب موظفي غزة اليوم وتوضيح من البنك الوطني

من المقرر ان تبدأ وزارة المالية بغزة اليوم الثلاثاء، صرف دفعة مالية عن راتب شهر يونيو 2019 بنفس آلية الشهر الماضي والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب، وذلك عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والانتاج.

وأكدت المالية في غزة أنه سيتم البدء اليوم بصرف الرواتب لفئة 2000 شيكل فأقل .

البنك الوطني الإسلامي أصدر، مساء امس الاثنين، تنويها هاما حول رواتب الموظفين في قطاع غزة .

وأوضح البنك الاسلامي عبر صفحته الرسمية:" متعاملينا الكرام نود إعلامكم أن صرف الرواتب عبر الصراف الآلي سيكون لجميع الفئات".

وقال البنك الوطني أن موعد سحب الراتب عبر الصراف الآلي سيتم الإعلان عنه بعد الإنتهاء من تجهيز الرواتب.