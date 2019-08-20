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كم بلغت نفقات المواطن الروسي على اللحوم؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:30 - 20 اغسطس 2019
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قالت إدارة الإحصاء الروسية إن المواطن الروسي متوسط الدخل ينفق ثلث موازنة الطعام الخاصة به في شراء اللحوم، إذ فسَّر الخبراء تلك الإدارة إلى تنوع اللحوم وأسعارها المعتدلة.

وقال التقرير إن نفقات الطعام المتوسطة لدى المواطن الروسي، دون الأخذ بالحسبان نفقات شراء المشروبات الكحولية، بلغت 6 آلاف و41 روبلا (ما يعادل نحو 90 دولارا). وحصة اللحوم 1.8 ألف روبل، ما يعادل 29.9% من نفقات الأكل الإجمالية. وتشغل الألبان المرتبة الثانية في نفقات الغذاء حيث ينفق المواطن الروسي ما يزيد عن ألف روبل، ما يعادل 16.6% من إجمالي نفقات الطعام، ثم تأتي الخضروات (10.5%) والبطاطا (2.15 %) والفواكه (9.6%) والأسماك (7.2%) والخبز (14.6%) والبيض (1.7%) والسمن ( 1.5%).

وقال البروفسور في جامعة الاقتصاد الروسية د. فياتشيسلاف تشيغلوف، إن حصة اللحوم تزداد باستمرار في استهلاك المواطن الروسي، إذ أن السوق استطاعت أن تعرض عليه أنواعا كثيرة من اللحوم الروسية الصنع سواء بأسعار رخيصة مثل لحم الدجاج أو بأسعار مرتفعة مثل لحم البقر والدجاج الهندي.

وأضاف أنه من غير المتوقع على خلفية العقوبات الاقتصادية الأجنبية وتقلص المداخيل المالية انتظار انخفاض استهلاك اللحوم والانتقال إلى المأكولات الصحية لأن انخفاض سعر الروبل المتوقع يجبر المنتجين على تصدير الحبوب والأسماك.

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