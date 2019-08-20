10 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن 10 أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم 20 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد، وهم:

من القدس المحتلة/ الأسير محمد خليل عدنان داود أبو سنينة المحكوم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاما في السجون.

والأسير لؤي عبد الجبار عبد الحميد أبو نجمة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاما في سجون الاحتلال.

ومن نابلس/ الأسير عثمان سعيد أحمد سعيد (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1995، وأمضى 24 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود صالح راجح سناكرة (36 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

من رام الله/ الأسير يوسف سمير محمود شعيبي المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير يوسف عبد الحليم يوسف داود من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير بشار حسين فارس شواهنة (47 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير محمد طلال أكرم أبو سنينة (34 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاما في السجون.

الأسير أحمد حسين أحمد ماضي (42 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير إياد محمود صالح نصار (39 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.