الاحتلال يعتقل 500 مواطن من القدس خلال شهر

ذكر تقرير لنادي الأسير في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت أكثر من 500 مواطن بينهم فتية خلال شهر، فيما استشهد الشاب محمد عبيد.

وأوضح مدير النادي ناصر قوس، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 مواطن بينهم فتية وأطفال منذ حوالي شهر، عقب الأحداث الاخيرة في بلدة العيسوية، كما واستشهد الشاب محمد عبيد في البلدة.

وأضاف قوس، في تصريحات إذاعية ، أن عمليات الاعتقال طالت مواطنين من مختلف انحاء مدينة القدس، فيما سجلت اعلى نسبة في بلدة العيسوية والتي شهدت اعتقال اكثر من 300 حالة من مختلف الاعمار .

وبين قوس، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحاول فرض سيطرتها بالقوة على المدينة المقدسة عبر سياسة إرهاب المواطنين، مؤكدا ان تزايد عدد الاسرى مؤخرا مؤشر على استهداف الاحتلال الاسرائيلي لكل من يتصدى لسياساته وانتهاكاته من ايناء مدينة القدس وضواحيها .