مداهمة واقتحامات لمنازل المواطنين بالضفة المحتلة واعتقال خمسة مواطنين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واقتحام منازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، واعتقلت خمسة مواطنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي مراح السعد في جنين، واعتقلت الشابين محمد خالد أبو صبيح وحسن الخطيب من المخيم.

كما اعتقلت القوات عمر بدير وفاروق بدير من مخيم عايدة ببيت لحم.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وحاصروا منزلي الأسيرين قاسم ونصر عصافرة المتهمين بقتل مستوطن قبل أسبوع، كما اعتقلوا علي عصافرة شقيق الأسير قاسم.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.