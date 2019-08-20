طقس فلسطين: أجواء صيفية معتدلة

لا يطرأ، اليوم الثلاثاء، تغير على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق خاصة وقت الظهيرة. وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال.

أما يوم غد الأربعاء فيطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية اعتيادية نهاراً في مختلف المناطق الجبلية، ويسود جو حار نسبياً الى حار في المناطق السهلية ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

والخميس يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق نهاراً، وتكون شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.