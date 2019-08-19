الأدوية المحتوية على أوميجا 3 تعالج الدهون الثلاثية

قالت جمعية القلب الأمريكية إن الأدوية التي تحتوى على وصفة للحمض الدهني أوميجا 3 يمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية العالية.

وكشفت جمعية القلب الأمريكية أن الدهون الثلاثية هي الدهون التي تنتشر في الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية يمكن أن تؤدى إلى ضيق الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يمكن أن تسبب المستويات العالية التهاب البنكرياس.

وأوضحت الجمعية أن زيادة معدلات السمنة ومرض السكر، والتي ترفعان مستويات الدهون الثلاثية، تجعل المشكلة أكثر شيوعا، وحوالى 25% من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم مستوى أعلى من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر في الدم، والتي تعتبر عالية.

ووافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على وصفة طبية للأحماض الدهنية أوميجا 3 لعلاج مستويات الدهون الثلاثية فوق 500 ملج ديسيلتر، لكن الاستشارات العلمية، التي نشرت الاثنين في مجلة Circulation، قالت إن 4 جرامات يوميا من الوصفة الطبية أوميجا 3 يمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 20% إلى 30% في معظم الناس.

واستعرض الفريق الاستشاري 17 تجربة سريرية، وقالت آن سكولاس رأى، أحد مؤلفي الدراسة، في بيان صحفي، إنها حددت أن أي من اختيارات الوصفات الطبية المتاحة فعالة ويمكن استخدامها بأمان بالتزامن مع أدوية الاستاتين لخفض الكوليسترول، وهى أستاذ مساعد في قسم علوم التغذية بجامعة أريزونا في توكسون.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني بانتظام، وفقدان الوزن، وتجنب السكر، والكربوهيدرات المكررة، والحد من الكحول، واختيار الدهون الصحية من النباتات بدلاً من الدهون المشبعة في تقليل الدهون الثلاثية.

وقال استشاري القلب بجمعية القلب الأمريكية إنه من المهم أيضًا علاج حالات مثل السكرى من النوع 2، والغدة الدرقية، والتي قد تسهم في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، قبل اللجوء إلى الأدوية.

وتعد الأسماك مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتوصى جمعية القلب الأمريكية "AHA" بتناول الأسماك الدهنية، مثل سمك السالمون والماكريل، والرنجة، وسمك التونة الأبيض على الأقل مرتين في الأسبوع.

وأضافت أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية يجب ألا يحاولوا علاج الحالة بأنفسهم، بمكملات زيت السمك غير الموصوفة.