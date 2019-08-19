7 طرق لتخفيف آلام الرأس.. فما هي؟

الصداع واحد من المشاكل المزعجة التي نتعرض لها باستمرار، قد يكون ذلك نتيجة بذل مجهود كبير أو الاصابة ببعض الأمراض في الجهاز العصبي وقلة النوم، وبعيدا عن العلاجات فهناك طرق طبيعية لتخفيف الصداع وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

الصداع

1: ينصح بالإكثار من شرب المياه، حيث أنها تساعد على علاج الجفاف الذى قد يتسبب فى الصداع المزمن.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز الدورة الدموية، وتحد من خطر الاصابة بالصداع المزمن.

3: النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم، حيث يساعد النوم على الهدوء والاسترخاء وعلاج من الصداع.

4: ينصح بتدليك بعض الأماكن مثل الرقبة والجبهة وفروة الرأس، فهى تحد من الشعور بالصداع والألم.

5: تجنب التدخين، فهو من العادات السيئة التى تؤثرعلى صحة الجسم وتسبب الصداع المزمن.

6: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه.

7: شرب بعض السوائل الطبيعية التى تساعد على علاج الصداع ومنها" الزنجبيل، النعناع،البابونج".