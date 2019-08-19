مجلس أمناء الأزهر يعين الدكتور الفرا لرئاسة لفترة جديدة

قال الدكتور مازن حمادة نائب رئيس جامعة الازهر للشؤون الادارية: "إن مجلس أمناء الجامعة قرر تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا لرئاسة الجامعة لمدة ثلاثة سنوات إضافية".

وأضاف حمادة في تصريحات صحفية،: "تم طرح الموضوع على مجلس أمناء جامعة الازهر، وقرر تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا كرئيس للجامعة، ولمدة ثلاثة أعوام.

وبين أن قرار التعيين، جاء حسب النظام الجديد المعمول به من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، مشيراً إلى أنه في النظام القديم، تبلغ فترة الرئاسة للجامعة ثمانية أعوام، اما في النظام الجديد، لا يوجد مدة محددة.

يذكر أن الدكتور إبراهيم أبراش قدم يوم السبت الماضي، استقالته من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر، وذلك بعد 10 أيام من وضعها تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس.

وجاء سبب استقالة أبراش، أن إصرار بعض عناصر من حركة فتح، على التدخل في شؤون الجامعة، بالإضافة الى تشكيل مجلس أمناء دون أن يكون له أي دور في تشكيله.