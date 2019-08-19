تسمم جماعي في حفل زفاف بمصر

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، أن عشرات المدعوين على حفل زفاف في محافظة الغربية تسمموا جراء تناولهم وجبة فاسدة.

ووفقاً لوسائل الإعلام التي أوردت النبأ، أنه اتضح أن الوجبة الفاسدة هي (حلوى الجاتو)، التي بمجرد أن تناولها المدعوون، شعروا بحالة إعياء، فتم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت ما يقرب من 30 مدعوا.

وتم إبلاغ الشرطة بحالات التسمم بعد تناولهم حلوى الزفاف الذي أقيم "في قرية سياحية مشهورة".

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تتحرى إدارة البحث الجنائي ظروف وملابسات الواقعة، بينما لم تصدر أي بيانات أولية صحية أو أمنية بشأن حالات التسمم.