ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدد بتقليص امدادات الكهرباء عن الضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:01 - 19 اغسطس 2019
كهرباء غزة كهرباء غزة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تلقت إنذارا من شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، بتقليص إمدادات التيار أو قطعها عن الشركة الفلسطينية، نتيجة تراكم الديون.

وذكر مدير عام شركة "كهرباء محافظة القدس"، هشام العمري،أن الإنذار يأتي كون شركته تجاوزت الحد المسموح لها من الديون.

وأشار العمري في بيان له إلى أن "كهرباء القدس"، تسلمت الانذار الثاني من شركة "كهرباء إسرائيل"، تهدد فيه بقطع وتقنين التيار عن الخطوط المزودة في مناطق الامتياز.

وناشد العمري، الحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري لتجنب "حدوث كارثة".

كما ناشدها باتخاذ "خطوات فاعلة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم في المدن والقرى والمخيمات". -

و"كهرباء إسرائيل"، تزود الجانب الفلسطيني بـ 90 في المائة من حاجته من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية تتمثل في إنتاج محلي ومن الأردن.

الأكثر مشاهدة

متعلقات