الاحتلال يهدد بتقليص امدادات الكهرباء عن الضفة

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تلقت إنذارا من شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، بتقليص إمدادات التيار أو قطعها عن الشركة الفلسطينية، نتيجة تراكم الديون.

وذكر مدير عام شركة "كهرباء محافظة القدس"، هشام العمري،أن الإنذار يأتي كون شركته تجاوزت الحد المسموح لها من الديون.

وأشار العمري في بيان له إلى أن "كهرباء القدس"، تسلمت الانذار الثاني من شركة "كهرباء إسرائيل"، تهدد فيه بقطع وتقنين التيار عن الخطوط المزودة في مناطق الامتياز.

وناشد العمري، الحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري لتجنب "حدوث كارثة".

كما ناشدها باتخاذ "خطوات فاعلة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم في المدن والقرى والمخيمات". -

و"كهرباء إسرائيل"، تزود الجانب الفلسطيني بـ 90 في المائة من حاجته من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية تتمثل في إنتاج محلي ومن الأردن.