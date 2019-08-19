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حماس تدعو للنفير العام الجمعة المقبلة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:14 - 19 اغسطس 2019
مسيرات العودة مسيرات العودة
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، النفير العام الجمعة المقبل، جمعة "لبيك يا أقصى"؛ "للذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف في وجه المخططات الصهيوأمريكية، ومساندة للمرابطين والمرابطات في القدس".

ودعت الحركة في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، وأماكن وجوده كافة، للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية الجمعة المقبل.

وقالت الحركة: "إن هذا الاستنفار يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس لأشرس حملة صهيونية تستهدف تهويدها وطمس هويتها، وفي الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي مع تصاعد عمليات اقتحامه وتدنيسه".

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