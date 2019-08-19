مواصفات وسعر سامسونج نوت 10 Samsung Galaxy Note 10 2019

بدأ الشائعات تتحدث عن المواصفات التى سيأتي معها عملاق سامسونج المنتظر Samsung Galaxy Note 10 Pro والذي - حسب التوقعات - سيتم الإعلان عنه في شهر أغسطس القادم. والذي سيجلب العديد من المميزات الرائعة التى تشكل كاميرا خلفية رباعية العدسة بالإضافة الى العديد من التحسينات علي القلم الذي يأتي مع الجهاز.

أما عن مميزات الهاتف جلاكسي نوت 10 فهي إصداره بحجم شاشة 6.75 بوصة، ويأتي الهاتف بحماية من النوع gorning gorilla glass، ويدعم الهاتف خاصية اللمس المتعدد وبجودة شاشة عالية، أما معالج جهاز جلاكسي نوت 10 فهو معالج ثماني النواة ومعالج رسومي عالي.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا وإصدار آخر 12 جيجا، أما الذاكرة الداخلية فله إصداران أحدهما 128 والآخر 512 جيجا بايت، ويدعم الهاتف ذاكرة خارجية، وللجهاز كاميرا خلفية رباعية 12 + 12 + 12 + TOF 3D، أما الكاميرا الأمامية 10 ميجا بفتحة عدسة F/2.2، وقوة بطارية الهاتف 4500 ملي أمبير.

ومن مميزات الهاتف أيضًا أنه يأتي مع قلم S Pen ويعمل القلم حتى عشرة أقدام من الهاتف ويدعم القلم العمل عن طريق البلوتوث وأصبح يدعم مستشعرات الجيروسكوب وهذا الأمر فريد، ويعمل القلم حتى 10 ساعات ويمكنك شحن القلم فقط في ست دقائق، والهاتف والقلم مقاومان للماء والغبار لمدة نصف ساعة.