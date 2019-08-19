مسلحون يعتدون على رئيس نيابة رام الله

اعتدى مسلحون مساء اليوم، على رئيس نيابة رام الله سابقاً وأمين عام المحكمة الدستورية العليا أحمد حنون، على طريق رام الله – نابلس، ما أدى إلى إصابة.

وقال نجل حنون، في تصريحات صحفية، "إن والده نقل إلى مجمع رام الله الطبي إثر إصابته بكدمات وجروح مختلفة، بعد إقدام مجهولين يستقلون سيارتين باعتراض سيارته خلال عودته من عمله من رام الله إلى نابلس، وتحديدا بالقرب من كسارات الطريفي".

وأضاف نجله، "بعد إغلاق الطريق من قبل السيارتين من الأمام ومن الخلف، ترجل عدد من الأشخاص المسلحين وقاموا برشقه بالدهان والغاز، والاعتداء عليه بالضرب قبل انسحابهم من المكان".

ورفض نجله، تحديد هوية الفاعلين، لكنه قال إنهم أشخاص مأجورين من قبل فئة محددة، تم التعرف على أحدهم، ولكن لا يزال من المبكر الإفصاح عن مزيد من المعلومات.