اتلتيكو مدريد يسحب الشكوى المقدمة ضد برشلونة

سحب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الشكوى المقدمة منه ضد مواطنه برشلونة فيما يخص انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني.

وقرر "الروخيبلانكوس" تقديم شكوى ضد برشلونة في 18 يوليو الماضي، طالبوا فيها بالحصول على 200 مليون يورو، بدعوى أن "البارسا" تفاوض مع جريزمان في شهر مارس، أي قبل تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أتلتيكو مدريد قرر الاثنين سحب شكواه ضد برشلونة، لتتأكد بذلك صحة وقانونية توقيع "البارسا" مع جريزمان.

يشار إلى أن جريزمان انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قرر "البلوجرانا" دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد.