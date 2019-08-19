"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "لبيك يا أقصى"

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" النفير العام يوم الجمعة المقبل، جمعة" لبيك يا أقصى"، للذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في بيان لها الاثنين إن الاستنفار في جميع صفوفها وأجهزتها وأبنائها وأنصارها ومؤسساتها وأطرها القيادية يأتي للوقوف في وجه كل المخططات الصهيوأمريكية، ومساندةً للمرابطين والمرابطات وأهلنا في القدس.

كما استنفرت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وقالت إن خروج أبناء شعبنا هو تلبية لنداء الدين والوطن والواجب، ليعلم القاصي والداني أن للأقصى شعبا يفديه وأمة تحميه.

وأشارت إلى أن مدينة القدس تتعرض لأشرس حملة إسرائيلية تستهدف تهويدها وطمس هويتها.

ويتزامن يوم الجمعة المقبل مع الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي مع تصاعد عمليات اقتحامه وتدنيسه.