السعودية تطبيق قرار مهم للنساء دون موافقة ولي الأمر

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية: "إن كل من تجاوز سن الـ21 عاما من الرجال والنساء يحق لهم السفر دون موافقة ولي الأمر، مشيرة إلى أنه يحتاج لموافقة ولي الأمر (سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورون في صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عاما، ويمكنهم التفويض عبر خدمة أبشر".