الاعلان عن موعد عودة طلاب مدارس وكالة الغوث الى المدارس

اعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الاونروا سامي مشعشع ان 525 الف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة السبت القادم في 711 مدرسة في مناطق عمليات الاونروا الخمس، مؤكدًا أن كافة التحضيرات للعام الدراسي في مدارس الاونروا تم انجازها بالرغم من كافة التحديات التي واجهتها الوكالة.

وحول الازمة الملية التي تمر بها الوكالة اوضح مشعشع، ان ميزانية هذا العام بلغت بليون و200 مليون دولار الا ان هناك عجزا يبلغ نحو 150 مليون دولار، مشيرا الى ان العمل جارٍ مع الدول الصديقة والمتبرعة لسد هذا العجز .

واضاف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الاونروا سامي مشعشع ، انه يجري العمل على مسار اخر وهو الاستحقاق الذي يتعلق بتجديد ولاية الوكالة في ايلول القادم لـ 3 سنوات اخرى.

وفي سياق متصل أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح عن انتهاء الوزارة من كافة الترتيبات إضافة لطباعة الكتب وتسليمها للمديريات، لبدء العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

وكشف صالح عن خطة لحماية التعليم بالقدس من خلال توفير مليون دولار لهذا الغرض بما يشمل المدارس الخاصة التي لا تدرس المنهاج الاسرائيلي. وحث اولياء الامور عدم ارسال ابنائهم الى مدارس تحت اشراف بلدية الاحتلال.

وطالب وكيل وزارة التربية، مؤسسات المجتمع الدولي برفع الصوت عاليا في وجه انتهاكات الاحتلال بحق بعض المدارس واستهداف الطلبة .