موعد اعلان نتائج امتحان التوظيف 2019 وزارة التربية والتعليم غزة

أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم رائد صالحية اليوم الاثنين عزم وزارته اعلان نتائج المتقدمين للتوظيف لشغل 500 شاغر وظيفي خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار صالحية إلى أن اللجنة المخصصة بنتائج التوظيف تضع لمساتها الأخيرة للتأكد من النتائج بعد عقد مقابلات الوظائف التعليمية لـ 5200خريج من كافة التخصصات.

وأوضح صالحية بأن 1045 من المتقدمين للوظائف التعليمية قد اجتازوا امتحان القدرات التحريري في ابريل الماضي لشغل 500 شاغر وظيفي لسد حاجتها من المعلمين ومدراء المدارس والمكاتب والإشراف.

ونوه إلى أن اللجنة تعمل على توزيع الموظفين الجدد المتقدمين للوظيفة بتخصصاتهم المختلفة على المديريات ضمن المطلوب لكل مديرية.

سيتم الاعلان خلال ايام