الاردن يوصي بطرد السفير الاسرائيلي ويتبنى 17 قراراً لصالح فلسطين

ذكرت وسائل اعلام أردنية أن مجلس النواب الأردني الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي تبنى توصيات لجنة فلسطين النيابية بشأن إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني في "تل أبيب".

وكانت اللجنة النيابية الفلسطينية قدمت 17 وصية للحكومة الأردنية وهي كالتالي:

1. تقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله في كافة المحافل الدولية.

2. رفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وهنالك قرارات صادره عن اليونسكو 144 دونم هي للعبادة وللمصلين فقط وهنالك مبادئ دولية وقرارات أمره لا تسقط بالتقادم وخاصة القرارين 252 و 271

3. عدم السماح للكيان الصهيوني بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس فهو مخالف للقوانين والقرارات الدولية

4. دعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية

5. الدعوة لعقد مؤتمر الطريق الى القدس 2 برعاية ملكية على غرار المؤتمر السابق

6. التأكيد على أهمية ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.

7. دعوة رؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئه للحديث عن الأوضاع في القدس

8. دعوة وزارة الخارجية استخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيوني في الالتزام في القرارات الدولية بشأن القدس

9. الضغط من قبل وزارة الخارجية الأردنية على الكيان الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة في القدس .

10 وقف اعمال الحفر والاشغال في القدس فهي مخالفة للقرارات الدولية

11 يجب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس في المسجد الأقصى

12 تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من قبل النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير الزراعة للكيان الصهيوني للمسجد الاقصي ولتصريحات وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني الذي يطالب تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي.

13 إعادة النظر في اتفاقية وادي عربه من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين

14 استدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان.

15 وقف كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

16 إبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين

17 التصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي.

كما دعا النواب دعوة البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف تجاه الانتهاكات الصهيونية، إضافة إلى الدعوة للاجتماع العاجل للبرلمانات العربية في عمان.