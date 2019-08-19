تردد قناة شام إف إم على النايل سات 2019

قناة شام إف إم السورية هي قناة متنوعة، تقدم برامج سياسية، وأحداث الدولة الراهنة وتحليلات حول الأوضاع الحالية والمستقبلية، الأغاني السورية القديمة ذات الروائح السورية الأصيلة، تناول موضوعات تخص الشأن الرياضي، برامج تاريخية ووثائقية.

وهي قناة مجانية مفتوحة، غير مشفرة، تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات، ولا تبث من أية أقمار أخرى، تبث على مدار الساعة، وتقوم بتغطية منطقة الشام العربي وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، لها النسب الأعلى من المتابعين من بين القنوات الإذاعية السورية، ويختص بمتابعتها، ومتابعة قنوات الراديو، المغتربين عن الوطن.

وقد انطلقت المحطة الإذاعية في 2007، وتحتفل هذا العام بعيدها التاسع، بالاستماع طوال اليوم لأغاني فيروز، وسط الأمل والحب للوطن السوري والألم من الحرب الدائرة وتوالي الأمم عليها، إلا أنها ستظل سورية، وستظل يتابعها الملايين من عشاق العبق السوري من أبناء الوطن في جميع أنحاء الأرض.