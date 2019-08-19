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تردد قناة لنا الجديد نايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:51 - 19 اغسطس 2019
تردد قناة لنا الجديد نايل سات 2019 تردد قناة لنا الجديد نايل سات 2019
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أكدت الإدارة في قناة لنا السورية ن أنها عادت مرة أخرى لبث برامجها من خلال الأقمار الصناعية المختلفة وذلك بعد أن توقفت مدة من الوقت، وهي من أهم القنوات التي تقوم ببث مجموعة كبيرة من أهم المسلسلات الدرامية السورية.

واحتفلت قناة لنا السورية، قبل أسابيع، بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهديها من كافة الدول العربية والشرائح المجتمعية المختلفة، وكذلك جميع الفئات العمرية على اختلاف أماكن تواجدها؛ نظرا للمحتوى الراقي الذي تبثه الفناة.

يشار إلى أن القناة لن تكون متاحة من خلال القمر الصناعي العرب سات، ولكنها هناك ااحتمالات لانطلاق القناة للبث من خلاله، يمكنكم متابعة القناة على النايل سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز
النايل سات 10726 27500 أفقي
النايل سات 12360 27500 رأسي

 

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